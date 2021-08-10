Bakan Koca: 9 Ağustos aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada 9 Ağustos'un aşı performansında en iyi günler sıralamasında üçüncü olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede olunan aşı miktarına ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 Milyon 508 Bin 939 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1.582.232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!"

BUGÜN ÜÇÜNCÜYÜZ! Son 24 saatte 1 Milyon 508 Bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1.582.232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021

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