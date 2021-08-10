Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesindeki Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre ihbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.