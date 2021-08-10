Osmaniye'de havaya açılan ateş balkonda duran 3 kişiye isabet etti

Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.