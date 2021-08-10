Kahramanmaraş Elibstan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Söğütlü Çayı taştı. Taşkın sonucu bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra ahırları su bastı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sağanağın taşkınlara neden olması sonucu, bazı ev ve iş yerleriyle ahırları su bastı.

Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırmasıyla, kırsal Türkören ve Geçit mahallelerinden geçen Söğütlü Çayı taştı.

Taşkın sonucu bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra ahırları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı köylerde tedbiren elektrikler kesildi. Elbistan Belediyesi ekipleri iş makineleri ile tıkanan dere yataklarının açılması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta sağanak: Söğütlü Çayı taştı, ev ve iş yerlerini su bastı https://t.co/HeqWWontKD pic.twitter.com/RF6Y8hVuoS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2021

​

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, zarar gören tarım arazileri ile yolların olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gürbüz, AA muhabirine, ilgili tüm kurumların katılımı ile bölgede incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Gerekli çalışmaları başlattıklarını, taşkınların iş makineleri ile kontrol altına alındığını ifade eden Gürbüz, herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.