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    30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı

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    Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon başlatıldı.

    Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.

    Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti.

    Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.

    Söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

    Adana merkezli operasyon

    Çalışmaların tamamlanması, şüphelilerin kimlik tespiti ve suç unsurlarının delillendirilmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Sabah erken saatlerde 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 92 şüpheliden 76'sını gözaltına aldı.

    Önceden belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda tarihi eserin operasyon kapsamında ele geçirildiği belirtildi.

    Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacağı ifade edildi.

    Mersin'in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan örgüt elebaşının tarihi eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu belirtildi.

    Öte yandan yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

    Etiketler:
    Suç, Tarihi eser, Kaçak, Kaçakçı
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