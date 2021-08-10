Kayıt
09:52 10 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    müsilaj

    Müsilaj uyarısı: 'Yüzeyi temizledik ama denizin altında devam ediyor'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044782288_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_dae27ccee92e314cd88803c3f8f2a266.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108101045206131-musilaj-uyarisi-yuzeyi-temizledik-ama-denizin-altinda-devam-ediyor/

    TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, yüzeyden temizlense de dipte çeşitli metrelerde müsilaj varlığının devam ettiğini belirtti. Sarı, TBMM’de Marmara için "Deniz ölüyor, denizin zamanı yok" uyarısında bulundu.

    Marmara'nın müsilaj sorunundan kurtulması için kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu'nun üyesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, TBMM'de "Deniz ölüyor, denizin zamanı yok" uyarısında bulundu. 

    Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Sarı, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'na geçen hafta yaptığı sunumda, müsilaj temizleme çalışmalarının iyi bir gelişme olduğunu ancak deniz altında değişen bir şey olmadığını belirtti. Su altında bizzat kendisinin çektiği fotoğrafları komisyon üyesi milletvekillerine gösteren Sarı, deniz yüzeyinden 3 metre aşağıda başlayıp, 30 metreye kadar müsilajın aldığı şekillere dikkati çekti.

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın, "Hangi bölgede?" sorusu üzerine Prof. Dr. Sarı, "Tavşan Adası'na yakın bir bölgede, çalışmalarımız bitmek üzere. 3 metre derinliğe indiğimiz andan itibaren aşağıya doğru indikçe yoğunluk artıyor, ışık azalıyor. Etrafta müsilaj bulutlar gibi devam ediyor. Arka arkaya labirentler oluşturulmuş tüllerden adeta" bilgisini verdi.

    Çektiği fotoğraflar üzerinden, 15 metreden sonra müsilaj parçacıklarının iyice büyüdüğüne dikkat çeken Sarı, "30 metreye geldiğimizde zifiri karanlıkta kaldık. Normalde ışık görmemiz lazım. 0'la 30 metre arasında bir müsilaj yoğunluğunu görmüş olduk. Yani müsilaj sadece yüzeyde gördüklerimiz değil. Çok farklı formları var, müsilaj yapan alt grupları çok çok farklı" ifadelerini kullandı.

    'Denizin dibinde değişen hiçbir şey yok'

    Marmara'nın çeşitli bölgelerinden görüntüler paylaşan Prof. Dr. Sarı, yüzeyden temizlense de çeşitli metrelerde müsilaj varlığının devam ettiğini söyledi. Sarı, "Bunlar şimdilik askıda duruyor, yüzeye çıkma şansları yok. Büyüdükten sonra önemli bir kısmı deniz dibine çökecek, denizin dibindeki yaşamı öldürecek. Yüzeyi temizledik ama müsilaj denizin altında devam ediyor" dedi.

    Marmara’nın her bölgesinin aynı olmadığını, gönüllü dalgıçlardan oluşan gözlem ağı aracılığıyla takip yaptıklarını aktaran Sarı, mevcut durumda, "Denizin dibinde değişen hiçbir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

    'Koruma alanı ilan edilmeli'

    İklim değişikliği ve sıcaklık artışını durdurma şansı olmadığını kaydeden Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin hızlı restorasyonunun sağlanması, ekosistemin toparlanması zorunluluğuna işaret etti. Sarı, Marmara’nın acilen 'koruma alanı' ilan edilmesi, endüstriyel atıkların ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulması gerektiğini ifade etti. İleri biyolojik arıtma tesislerinin üç yılda kurulabildiğini aktaran Sarı, "Marmara denizinin bu kadar zamanı yok. Deniz ölüyor" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Marmara Denizi, müsilaj, Temizlik, ekoloji, TBMM, Mustafa Sarı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yıkılan evinin enkazında oturan kadının hüznü.
    İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş
    Karikatür
    National Interest: ABD’nin hegemonyası sona eriyor
    İnfografik
    Mig-35 ile Dassault Rafale savaş uçaklarının karşılaştırması
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet