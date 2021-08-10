Kayıt
09:52 10 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    konut, İstanbul

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ev sahiplerine mektup: 'Yapılandırmadan yararlanın'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103206/64/1032066400_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_a44490d276361f2c7dd936510d0e33c5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108101045206146-hazine-ve-maliye-bakanligindan-ev-sahiplerine-mektup-yapilandirmadan-yararlanin/

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahiplerine yapılandırmadan yararlanmaları için mektup gönderdi. Mektupta yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda kira geliri elde edildiğine ilişkin emareler bulunduğu belirtilerek, yapılandırmadan yararlanılabileceği vurgulandı.

    Gelir İdaresi Başkanlığı bankalardan ya da diğer ödeme kanalları üzerinden kira ödemelerini takip edebiliyor. Kişiler adına yapılan kira ödemelerinin beyan edilip edilmediğini kontrol ediyor.

    Gelir İdaresi Başkanlığı vatandaşlara gönderdiği mektupta, vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde başkanlığın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler topladığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda mükellefler nezdinde yapılan inceleme ve denetimler sonucunda vergi kaybının tespiti halinde vergiler, vergi cezaları ile birlikte talep edilmektedir" denildi.

    'Matrah artımında bulunabilirsiniz'

    Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı mektubu gönderdiği kişilere, "Başkanlığımız tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda ilk değerlendirmelere göre gelir vergisine tabi kira geliri elde ettiğiniz ve bu gelir unsurunu kapsayacak şekilde beyanname vermenizi gerektiren emareler bulunduğu görülmüştür” mesajını iletti. Konu hakkında mükellefiyet ve yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “İşlem Durumlarım ve Sonuçları” bölümünde yer alan “Mektup Bilgilerim” sekmesinden gerekli bilgilere ulaşabileceği belirtilerek, ayrıca bağlı bulunulan vergi dairesi ya da en yakın vergi dairesine başvurulması halinde de konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi. Mektupta, “Değerlendirmeleriniz emarelerle aynı yönde ise Bakanlığımız tarafından yapılabilecek olan denetim veya vergi incelemesi nedeniyle cezalı işlemler ile karşılaşmamak için 7326 sayılı kanundan faydalanarak ilgili geliriniz nedeniyle beyanname verebilir veya matrah artımında bulunabilirsiniz. Beyan edilmeyen/eksik beyan edilen geliriniz için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar matrah artırımında bulunmanız durumunda vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Matrah artırımına ilişkin hesaplanan vergi tutarları peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir" denildi.

    Mektubun son bölümünde şu uyarı yer aldı:

    "Gayrimenkul kiralama işlemlerinizden dolayı gelir elde etmediyseniz veya gelir elde etmiş olmakla birlikte beyanname vermemenizin ya da eksik beyanda bulunmanızın hukuki bir gerekçesi var ise beyanname vermeyebilirsiniz. Bu takdirde ilgili vergi dairesi sizlerle irtibata geçebilecek ve konu hakkında tarafınızdan izahat talep edilebilecektir. Yapılandırma kanunun sağladığı avantajlardan yararlanmanızı tavsiye ederiz."

    Matrah artırımında sınır nedir?

    7326 sayılı yasa çıkarken geliri sadece kira olanların yıllar itibariyle en az ne kadar matrah artırımı yapılabileceği belirlendi. Asgari matrah tutarları şöyle: 2016 yılı için 9.400 TL’den, 2017 yılı için 9.960 TL’den, 2018 yılı için 10.580 TL’den, 2019 yılı için 11.240 TL’den, 2020 yılı için 12.740 TL’den az olamaz.

     

    Etiketler:
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahibi, Mektup, Vergi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yıkılan evinin enkazında oturan kadının hüznü.
    İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş
    Karikatür
    National Interest: ABD’nin hegemonyası sona eriyor
    İnfografik
    Mig-35 ile Dassault Rafale savaş uçaklarının karşılaştırması
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet