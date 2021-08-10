Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve kadınlara hakaret eden Afgan gazeteci: Saçma sapan konuştum

Yayınladığı video ile kamuoyunda tepki çeken Afgan gazetesi Sunatullah Saadat, "İnsan bazen duygulanıp, sinirlenip saçma sapan konuşuyor. Sonra da pişman oluyor. Ben de çok pişman oldum" dedi. Saadat, kaçak yollarla gelip 1 yıl yaşadığı Türkiye'den 4-5 ay önce ayrıldığını söyledi.

YouTube'da yayınladığı bir video ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Afgan göçmenlere yönelik sözlerine tepki gösteren, hakaret eden ve sözlerinin devamında Türkiye'deki yaşam biçimi ile kadınları hedef alan Afgan gazeteci Sunatullah Saadat, Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'e açıklamalarda bulundu.

Afganistan’da gazetecilik eğitimi aldığını söyleyen Saadat, "Öfke ile yaptım. Hata etmişim. Artık Türkiye’ye de dönemem" dedi. Saadat ayrıca, kaçak yollarla gelip 1 yıl yaşadığı Türkiye'den 4-5 ay önce ayrıldığını söyledi.

Kesler'in yönelttiği sorular ve Saadat'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Neden böyle bir video çektin?

İzlediğim videolarda bütün Afganları zan altında bırakan, Türklerin canına, namusuna kasteden insanlarmış gibi gösteriyorlardı. Belediye başkanı (Bolu) videosu da öyle. Onları görünce halkımın çok aşağılandığını ve hakaret edildiğini düşündüm. İnsanlarımıza haksızlık yapılıyordu. Kimse beni yönlendirmedi. Kendim yaptım.

'Üzgünüm ve çok özür dilerim'

- Peki söylediklerin Türkiye’ye hakaret değil mi?

İnsan bazen duygulanıp, sinirlenip saçma sapan konuşuyor. Sonra da pişman oluyor. Ben de çok pişman oldum. Kendi duygularımı ve gördüklerimi söyledim. Ama anlıyorum hata etmişim. Üzgünüm ve çok özür dilerim. Ama videonun tamamını yayımlamamışlar.

- Yaparken bunları düşünmedin mi?

Video sosyal medyada yayımlandıktan sonra Türkiye’den bir kadın bana ulaştı. Konuştuklarımın ne kadar haksız olduğunu söyledi. Çok nazik ve anlayışla söyledi. Ne kadar hata ettiğimi o zaman anladım. Şimdi de çok pişmanım.

'Afganistan’dan kaçak yollarla geldim, bir sene Türkiye’de yaşadım'

- Türkiye'ye nasıl geldin ve ne kadar kaldın?

Afganistan’dan kaçak yollarla geldim. Bir sene Türkiye’de yaşadım. 4-5 ay önce de Türkiye’den ayrıldım. Şimdi Özbekistan’dayım.

- Gerçekten gazeteci misin?

Afganistan’da gazetecilik okudum. Televizyonlarda çalıştım. Haber yazdım. Orada can güvenliğim olmayınca da Türkiye’ye geldim. Serbest gazeteci olarak çalıştım. 200 bin takipçisi olan sayfam vardı. Oradan haberler, yorumlar paylaşıyordum.

- Türkiye’den neden ayrıldın?

Türkiye’de durumum belirsizdi. Kaçaktım. Kendime bir gelecek çizmek zorundaydım. O yüzden Afganistan’a döndüm. Sonra oradan da ayrıldım.

'Artık nasıl döneyim? Türkiye’de hedef oldum'

- Türkiye’ye dönecek misin?

Artık nasıl döneyim? Türkiye’de hedef oldum. Videodan sonra 20-30 bin mesaj aldım. Hakaretler ve tehditler. Sıcakkanlı gençler var. Çok sert mesajlar attılar.

Ben Türkiye’yi ve Türk insanlarını seviyorum. Bir sene kaldım Türkiye’de, hep insanca muamele gördüm. Ben de hiç hukuk dışına çıkmadım.

Arkadaşlarıma da hep bu ülkeye saygı duymalarını telkin ettim. Manavgat yangınında biz de çok üzüldük. Paylaşımlar yaptık. Şimdi Afgan göçmen meselesi sıcak bir siyaset konusu. Partiler çekişiyor biz arada kullanılıyoruz. Türkiye’den biz bir kötülük görmedik.