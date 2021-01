ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kongre'deki herkesten barışçıl kalmalarını istiyorum. Şiddete hayır! Unutmayın, biz kanun ve nizam partisiyiz. Mavi kıyafetli mükemmel erkek ve kadınlarımıza saygılı olun. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!