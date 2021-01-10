Trump’ın seçim merkezi, Twitter’in çekiç ve oraklı logosunu yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı bloke edildikten sonra seçim kampanyasını yürüten ekibi, Twitter’da, sosyal ağın logosu olan kuşu kırmızıya boyanmış ve üzerinde orak ve çekiç çizilmiş olarak yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı bloke edildikten sonra seçim kampanyasını yürüten ekibi, Twitter’da, sosyal ağın logosu olan kuşu kırmızıya boyanmış ve üzerinde orak ve çekiç çizilmiş olarak yayınladı.

Twitter daha önce, şiddete teşvik etme riski nedeniyle Trump’ın kişisel hesabını bloke ettiğini duyurmuştu. Daha sonra Trump, resmi hesabında, Twitter'ın onu susturmayacağını belirten bir açıklama yayınlandı, ancak bu paylaşım da moderatörler tarafından kaldırıldı.

Tüm bunlar yaşandıktan sonra Trump’ın seçim kampanyasını yürüten merkezi Twitter’da, sosyal ağın logosu olan kuşu, orijinal mavi rengiyle değil de kırmızıya boyanmış ve üzerinde orak ve çekiç çizilmiş olarak yayınladı.

Kompozisyonun tamamı Sovyetler Birliği’nin devlet bayrağını andırıyor. Muhtemelen Trump’ın seçim ekibi, ABD Başkanı’nın da daha önce defalarca belirttiği gibi bu şekilde ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ima etmek istedi.

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı

Sosyal medya platformu Twitter, bugün Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Öte yandan Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görülmüştü.

Trump'tan Twitter'a 'bizi susturamayacaksınız' mesajı

Trump ise Twitter'ın bu adımından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız" mesajını vermişti.

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.