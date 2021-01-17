ABD'li taşımacılık şirketleri, yemin töreni öncesi Washington'a seferleri 'güvenlik endişeleri' nedeniyle askıya alıyor

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, aralarında Greyhound ve Megabus gibi otobüs şirketlerinin de yer aldığı çok sayıda ABD'li taşımacılık şirketi, Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin gerçekleşeceği başkent Washington DC'ye seferlerini askıya aldı.