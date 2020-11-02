Trump'tan 'Seçimlerden sonra Fauci'yi kovabilirim' iması

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerden sonra Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ekibinde yer alan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi kovabileceği mesajı verdi.

Florida'da düzenlediği mitingde konuşan Trump, medyanın Kovid-19 salgınını ele alma şeklini eleştirirken, kalabalık, dünyaca tanınan bulaşıcı hastalıklar uzman ve Kovid-19’le mücadele eden ekipte yer alan Dr. Fauci'nin kovulması için slogan atmaya başladı.

Kalabalığın slogan atmasına bir süre dinleyen Trump, “Kimseye söylemeyin ama seçimden sonra biraz bekleyip bakarız" diyerek destekçilerine 'tavsiye' için teşekkür etti.

Wow -- a "Fire Fauci!" chant at the Trump rally



"Let me wait until a little after the election," Trump replies pic.twitter.com/bRHLqzzcRF — Aaron Rupar (@atrupar) November 2, 2020

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ABD Başkanı'nın aksine salgının ciddiyetiyle ilgili açıkça görüşünü dile getiren Fauci, en son yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın koronavirüse verdiği yanıtı ve Trump'ın 'salgının sonuna gelindiği' yorumlarını eleştirmişti.

ABD medyası, Trump'ın yarın düzenlenecek seçimleri kazanması durumunda, kabineden birkaç kişiyi çıkaracağını bildirmişti.

ABD’de salgının başından beri 9.28 milyon vaka tespit edildi, 231 binden fazla kişi hayatını kaybetti.