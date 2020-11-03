Trump: Kazanmak kolay, kaybetmek hiç kolay değil

Mevcut ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump, kampanya merkezine yaptığı ziyarette yenilgiyle yüzleşmenin kendisi için zor olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki Arlington'da bulunan kampanya merkezine bir ziyaret gerçekleştirerek, ekibine teşekkür etti ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada "Henüz bir zafer ya da yenilgi konuşması düşünmüyorum. Kazanmak kolay ama kaybetmek benim için asla kolay değil" ifadelerini kullandı.

"Bu gece muhteşem bir gece yaşayacağız" diyen Trump, seçim sonuçlarını erken öğrenme haklarının olduğunu belirterek, sonuçların geciktirilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ona oy vermeyen Amerikalılara mesajının ne olacağı yönündeki soruya Trump, "Herkes bir araya gelmeli ve bence başarı bizi bir araya getiriyor" yanıtını verdi.

Trump, programın ardından döneceği Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek.

Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pensilvanya'da miting düzenledi.

Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.

Melania Trump oyunu Florida'da kullandı

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump oyunu Florida'nın Palm Beach kentinde kullandı.

Eşi Donald Trump'ın erken oy kullandığını anımsatan Melania Trump, kendisinin seçim gününde oy kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

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