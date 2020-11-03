Duma Başkanı Volodin: ABD'deki seçimler iki partinin mizansen şovu

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'deki seçimleri, ardında elitlerin durduğu 'iki partinin mizansen şovu' olarak nitelendirerek bu yaklaşımların artık eskidiğini, çok partili sistemin daha etkili ve meşru olduğunu söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'deki başkanlık seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Volodin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında "Ekranlarımızda gördüğümüz her şey, iki parti arasındaki mizansen şov, ardında da elitler duruyor, her biri de kendi adayı için mücadele ediyor. Ama herkes çok iyi anlıyor ki, tüm bu yaklaşımlar artık çok eskidi. Bizim çok partili sistemimiz daha açık, daha etkili, daha meşru" ifadelerini kullandı.

Volodin, "Çifte standartların olmaması bizim için önemli. Eğer onlar kendileri için bu sistemi seçtiyse ona göre hareket etsinler ama bize seçimlerin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği, hangi parti sisteminin olması gerektiği konusunda ders vermesinler, çünkü eğer onların kurallarına uyulacaksa, onların uyguladığı kurallar olmalı, ülkemizde kesinlikle kimse bu yaklaşımlara destek vermez" diye konuştu.

ABD’deki başkanlık seçimlerini takip etmediğini söyleyen Duma Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şov, ki başka türlü adlandırılamaz, birçok insanı ekranlara kilitliyor, ama şunu anlamak doğru olurdu, evet bu şova demokrasi örneği diyorlar, hatta demokrasi standardı olarak görülmesi öneriliyor. Ama ben bunun standart olduğunu düşünmüyorum. Misal Rusya’da devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçiliyor ve çok partili sistem var. ABD’de ise başkan delegeler tarafından seçiliyor ve sadece iki parti adaylarını sürebiliyor ve bu, demokrasinin doruk noktası ve her bir vatandaş için bir fırsat olarak sunuluyor."