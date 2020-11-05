ABD'de olan Kerimcan Durmaz: Burada olayların patlamasına saatler kaldı, erzak almak için markete geldik

ABD'de olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, alışveriş için gittiği bir marketten video paylaştı. Joe Biden ve Donald Trump arasındaki seçim sonrasında ülkede çatışmalar yaşanacağı iddialarına değinen Durmaz, durumu 'korkunç' olarak niteledi.
Durmaz, şu ifadeleri kullandı:
- "Burada olayların patlamasına saatler kaldı. Biliyorsunuz ki bugün burada seçim var. Trump kazansa da kazanmasa da büyük bir savaş çıkacağı söyleniyor. O yüzden erzak almak için markete geldik. Nereden baksanız 10 gün sokağa çıkamayacağımızı düşünüyoruz.
- Çünkü burası korkunç. Burada silah legal ve herkes silahlanmış durumda. Hangi amaçla ve neden bilmiyorum. Anlamsız... Durumlar karışık biz de tedbirimizi alıp evimizde sakin sakin her şeyin durulmasını bekleyeceğiz."
ABD'de olan Kerimcan Durmaz: Burada olayların patlamasına saatler kaldı, erzak almak için markete geldikhttps://t.co/RL5iwB6Kht pic.twitter.com/akniJKG6YE— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 5, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)