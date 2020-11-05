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    Vermont Senatörü Bernie Sanders

    Sanders'ın seçim gecesi yaşanacakları öngördüğü video viral oldu: 'Trump erkenden başkanlığını ilan edebilir'

    © AFP 2020
    2020 ABD seçimleri
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    ABD'de başkanlık seçimi yarışı kıyasıya rekabetle devam ederken, Demokrat senatör Bernie Sanders'ın bir ay önce yaptığı açıklamalar ülkenin gündemine oturdu. Sanders, katıldığı bir TV programında Trump'ın seçim gecesi erkenden başkanlığını ilan edeceğini söylüyor.

    Sanders'ın 24 Ekim’de ünlü şovmen Jimmy Fallon’ın NBC kanalında yayımlanan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına konuk olduğu ve başkanlık seçiminin sonuçlarına dair öngörülerde bulunduğu video sosyal medyada viral oldu.

    Jimmy Fallon'un "3 Kasım'da gerçekleşecek seçim sonrasında sonuçları hemen öğrenemeyeceğiz siz seçimleri ne zaman öğreneceğimizi öngörüyorsunuz?" soruna Sanders şöyle cevaplamış:

    "Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve diğer eyaletlerde posta yoluyla çok büyük miktarda oy geleceğini düşünüyorum. Florida ve Vermont gibi eyaletlerin aksine buralarda oy sayım işlemi seçim günü başlayacak. Demokratlar daha çok posta yoluyla oy kullanmış olacak, Cumhuriyetçiler ise seçim günü sandığa gidecek. Sayılan ilk oyların seçim günü sandığa giden Cumhuriyetçilerden çıkması yüksek.

    Endişem şu: Seçim gecesi saat 10’da Trump Michigan’da, Pensilvanya’da, Wisconsin’de kazanıyor ve televizyona çıkıp 'Beni yeniden seçtiğiniz için teşekkürler Amerika. Her şey bitti. İyi günler' diyecek. Ama ertesi gün ve ondan sonraki gün tüm bu postayla gönderilen oyların sayımı başlıyor ve bu eyaletleri (Demokrat aday Joe) Biden’ın kazandığı ortaya çıkıyor. O anda Trump çıkıp 'Gördünüz mü? Her şeyin hile olduğunu söylemiştim. Tüm o postayla gönderilen oyların sahte olduğunu söylemiştim. Ve biliyorsunuz, görevi bırakmayacağız' diyecek."

    ABD'nin 59. Başkanlık seçiminin sonucunu tüm dünya merakla bekliyor. Trump ve Biden arasındaki seçim yarışı ikinci gününde devam ediyor. Son verilere göre Biden yarışı önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak sonuç bekleniyor.

    Başkan Donald Trump, henüz oy sayımı sürerken Beyaz Saray'da yerel saatle gece saat 2.30 sularında gazetecilerin karşısına geçerek zaferini ilan etti. Cumhuriyetçi aday, kazandığının ilan edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini ve oy sayım sürecinin durdurulmasını isteyeceklerini söyledi. Ayrıca Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin’de kazandıklarını da belirtti. 

    Trump, seçim öncesinde posta yoluyla oy kullanmanın oyların kaybolmasına ve yolsuzluğa neden olacağını savunarak bu yönteme sık sık karşı çıkmıştı.

     

    Etiketler:
    Jimmy Fallon, Video, Joe Biden, ABD seçimleri, ABD, Donald Trump, Bernie Sanders
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