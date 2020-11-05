Zaharova: Kim seçilirse seçilsin Rusya, ABD'de göreve gelecek başkanla işbirliğine hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de hangi aday seçilirse seçilsin Rusya'nın göreve gelecek başkanla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Haftalık basın toplantısında tartışmalı bir atmosferde geçen ve belirsizliğin sürdüğü ABD başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, Rusya yönetiminin birçok kez belirttiği gibi, Moskova'nın kim seçilirse seçilsin göreve gelecek ABD başkanıyla yapıcı işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

ABD'deki mevcut yasal mekanizmaların ülkenin yeni başkanının ABD anayasasına tamamen uygun şekilde belirlenmesine imkan sunacağını umduklarını belirten Zaharova, önemli olan noktanın bu süreçte ülkede kitlesel kargaşalardan kaçınılması olduğunu kaydetti.

Ülkeyi yönetecek başkanı seçmenin ABD vatandaşlarının münhasır hakkı olduğunu ve herkesin oylarının gereğine uygun şekilde dikkate alınması gerektiğini söyleyen Zaharova, Moskova'nın seçim sürecini yakından takip ettiğini, her iki adayın zaferini ilan etmesi ve adaylar arasındaki farkın az olması nedeniyle başkanın belirleneceği sürecin uzayabileceği görüşünde olduklarını dile getirdi.

Zaharova, ABD'de seçimlerinde oluşan mevcut tabloda daha önce uluslararası gözlemcilerin ve önde gelen uzmanların birçok kez dikkat çektiği gibi bu ülkedeki seçim sisteminde belirgin eksiklikler bulunduğunun görüldüğünü ekledi.