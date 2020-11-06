Bir türlü bitmeyen ABD seçim yarışı sosyal medyanın gündeminde

ABD'de başkanlık seçiminin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen henüz sonuçların açıklanmamış olması, sürecin de daha uzayacak gibi görünmesi hem gergin bir hava yarattı hem de sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı oy sayımıyla devam ederken, vatandaşlar başkanın kim olacağına yönelik uzun süren bekleyişle baş etmek için sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarda bulundu.

Seçimin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hala netleşmemiş olması nedeniyle seçim süreci birçok vatandaşa uzun gelmeye başladı.

Bir kullanıcı, bazı eyaletlerde bir türlü bitmeyen oy sayımını bilgisayarda uzun süre inmeyen dosyalara benzetti:

Bu gönderiyi Instagram'da gör theoatmeal (@theoatmeal)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Kas, 2020, 8:58öö PST )

Hem görsel medya hem de sosyal medyada neredeyse tek gündemin oy sayımı, anketlerin tahminler ve medya kuruluşlarının projeksiyonları olunca, haliyle insanların seçimden başka bir şeyi düşünemez hale geldiğini anlatan bir gazeteci, aşağıdaki gifi paylarak kediyi yapması gereken işlere, darbukayı kendisine, darbukayı çalan adamı da Twitter'da seçimle ilgili güncellemelere benzetti:

​ABD seçimindeki delege sistemi nedeniyle seçimde kilit öneme sahibe gelen ve henüz kimin kazandığı belli olmayan Arizona, Nevada ve Pennsylvania eyaletleri de sosyal medya tartışmalarında ayrı bir yeri oldu.

Gece hayatı ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas şehri nedeniyle Nevada özellikle vatandaşlar için bir hayal kırıklığı oldu.

ABC TV muhabiri Cheyenne Haslett şunu yazdı:

“Başsavcı, Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminden çok yavaş hareket eden tembel hayvanın oy pusularını saydığına yönelik esprili gif'ler paylaşanlara şu yanıt verdi: Arkadaşım bir tanesini bana yolladı, haklı olmadığını söyledim. Elimizden geleni yapıyoruz ve bu biraz zaman alacak."

Nevada AG Aaron Ford responds to people sharing a meme joking that the Zootopia sloth is who is counting ballots in Nevada: "my friend @Bakari_Sellers tweeted about it and I told him he aint right about that."



Adds "we're doing to the best we can," "it's going to take some time" pic.twitter.com/scbtNSDk3t — Cheyenne Haslett (@cheyennehaslett) November 5, 2020

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Başka bir kullanıcı, tüm dünyanın Navanda’daki sonuçları beklediğini yazarak, Firebringer'in 'I don't really want to do the work today' (Bugün gerçekten içimden çalışmak gelmiyor) şarkısını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nevada left the chat Saint Hoax (@sainthoax)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Kas, 2020, 6:54ös PST )

Hatta bazıları, bazıları sayımda yardımcı olmak için Nevada'ya gitmeyi teklif etti: “Oyları saymak için Navada'ya giderken ben.”

me driving to nevada to count those votes myself #Elections2020 pic.twitter.com/u6h5CBEMUt — rosina :p (@r0sinab) November 4, 2020

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Başka bir kullanıcı, Naveda’daki oy sayımı yerine bilgisayarda kağıt oynandığını ima eden bir görsel paylaştı.

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Ancak galiba bu bekleyiş Trump'ın itirazları ve bazı eyaletlerdeki uzun süren sayım nedeniyle devam edeceğe benziyor.