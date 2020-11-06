Biden’a oy veren 104 yaşındaki kadın: Sonunda mutlu bir şekilde ölebilirim

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimin bir türlü sonuçlanmamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, videosu sosyal medyada viral olan 104 yaşındaki kadın, Biden’a oy verdikten sonra artık mutlu bir şekilde ölebileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden'ın yarıştığı ve tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerinde, sadece adaylar ve bir türlü bitmeyen oyların sayımı değil, aynı zamanda 104 yaşındaki bir kadın da gündemde.

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20 seçimi gören Ruth Rosner, Biden'a oy verdikten sonra ‘sonunda mutlu bir şekilde ölebileceğini' söyledi.

Daha kadınların yasal olarak oy kullanma hakkı yokken doğan Rosner adındaki kadın, oy vermeye giderken paylaşılan videosu viral oldu.

New Yorker Ruth Rosner first voted for a president in 1936, casting her ballot for FDR. Last week, on the first day of early voting, Faith Salie accompanied the 104-year-old to the polls, and her social media posts helped make Rosner a viral star https://t.co/4z76jIR7bl pic.twitter.com/5XfCx0mRgJ — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) November 1, 2020

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'Trump garip, radyoaktif bir tezek'

Videoda, 'Şüphesiz, verdiği tüm oylarda bunun hayatı boyunca verdiği en önemli oy olduğunu' vurgulayan Rosner, ABD Başkanı Trump’ı 'garip, radyoaktif bir tezeğe' benzeterek çevresindeki herkesi kahkahaya boğuyor.

‘[Trump] is an obscene, grotesque, radioactive turd’ — 104-year-old Ruth Rosner just voted in what she says is the most important election of her lifetime … and it’s a MOOD pic.twitter.com/UgAiXA8ehz — NowThis (@nowthisnews) October 29, 2020

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Yazar Faith Salie, Twitter üzerinden yaşlı kadının oy verme yolculuğunu kaydetti ve şunları söyledi:

'Daha kadınlar seçme hakkına sahip olmadan doğdu'

“Bugün 104.5 yaşındaki arkadaşım Ruth'a oy kullanması için eşilik etme şerefine nail oldum. Daha kadınlar seçme hakkına sahip olmadan doğdu. İlk oyu Franklin D. Roosevelt içindi. Daha 2 yaşındayken, babası, 1918 yılındaki pandemide gripten dolayı öldü.”

'Yapabildiğim en iyi şeyi yaptığımı hissediyorum'

Oy kullandıktan sonra çıkışta tezahürat ve alkışlarla karşılanan Rosner, gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi: “En kötü şartlar altında yapabildiğim en iyi şeyi yaptığımı hissediyorum.”

Yaşlı kadının heyecanını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu kadın bir ilham kaynağı! 104 yaşında ve başkandan 1000 kat daha tutarlı” diye konuştu.