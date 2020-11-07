Rus milletvekili Morozov: Biden’in zaferi tahmin edilebilir türdendi

Rus milletvekili Morozov, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki seçimlerde de teknik aday olduğunu ve hiçbir zaman ciddiye alınmadığını söyledi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi üyesi Anton Morozov, Sputnik’e açıklamasında, "Biden’in zaferi tahmin edilebilir türdendi, çünkü Trump baştan beri, önceki seçimlerde bile teknik adaydı. Önceki seçimlerde de Hillary Clinton’un kazanması planlanıyordu, ama seçim yarışının belirleyici aşamasında ortaya çıkan sağlık sorunları seçimi Trump’tan yana yaptı. Oysa Trump her zaman bir şovmen olarak algılanıyordu ve hiçbir zaman ciddiye alınmıyordu" ifadelerini kullandı.

Şimdi de Trump’a 'haddinin bildirildiğini' ve Wall Street adamının başkanlığa getirildiğini söyleyen Morozov, bir süre mahkeme süreçlerinin devam edebileceğini belirterek, "Ancak buna rağmen artık yeni başkanın seçildiğini söyleyebiliriz" dedi.