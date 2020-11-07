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    Rus Senatör Konstantin Kosaçev

    Rus Senatör Kosaçev: ABD’nin yeni başkanı, yeni ve giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada çalışmak zorunda

    © Sputnik / Виталий Белоусов
    2020 ABD seçimleri
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    ABD başkanlık seçimlerinde oy veren Amerikalıların sayısına göre Joe Biden’in daha 'halkın desteklediği' bir başkan olacağını belirten Rus Senatör Kosaçev, yeni Beyaz Saray sahibinin yeni ve giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada yaşamak zorunda olacağını kaydetti.

    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’deki başkanlık seçimlerinde net, koşulsuz ve ikna edici bir kazananın olmadığını belirterek, "Kim kazanırsa kazansın, arkasında tüm Amerika’nın durduğunu söylemeye manevi hakkı tam anlamıyla olmayacak" ifadelerini kullandı.

    Tarafsız mantığına göre, doğrudan vatandaşların oylarının çoğunluğunu alan adayın galip ilan edilmesinin daha adil olduğunu kaydeden Rus senatör, “Bu da oy sayısına bakılırsa Biden’dir” dedi.

    Biden’in seçimleri kazanmasıyla tüm liberal dünyanın, ABD müttefiklerinin ve son süper gücün ideolojik kayıtsızlığına güvenen herkesin bugün coşku içinde olduğunu belirten Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu nedenle Biden’in kazanmasıyla dünyadaki muhafazakar olmayan tüm güçlerin rövanş peşinde olması beklenebilir. Bu da, doğrudan ve en basit sonuçlardan bahsedecek olursak, Avrupa’da daha fazla Rus düşmanlığı, Donbass ve dünyanın diğer birçok sıcak noktalarında daha fazla ölüm, daha fazla politik yaptırım anlamına geliyor."

    Ancak Biden’in tamamen farklı bir dünyaya gelmek zorunda olduğunu kaydeden Rus politikacı, "Bu artık Clinton çifti veya ‘tek gerçek’ değerler ve siyasi sistemler uğruna ‘haçlı seferlerinin’ diğer destekçilerinin dünyası değil. Bu, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünya. Bu dünyada, otoriter değil ahlaki küresel liderlik iddianızı yaptırımlarla değil, ortak çıkarlar için hareket etme becerisiyle kanıtlamak zorundasınız. Örneğin koronavirüs salgınına karşı mücadelede. Ancak ABD dış politikasının son yıllarda başkandan çok Kongre tarafından belirlendiği gerçeğini dikkate alırsak bu yönde ciddi bir yeniden kavrama beklememeli" diye kaydetti.

    Seçim sonuçlarının tek olumlu yanının, Rusya’nın 'seçimlere müdahale' konusunun muhtemelen gündemden düşmesi olacağını belirten Kosaçev, ‘müdahale’ iddialarının Demokratlar tarafından Trump’a karşı savaş aracı olarak kullanıldığına dikkat çekerek, "Bizi Kırım veya Akım gibi diğer ‘suçlardan’ dolayı değil, bu yüzden 'cezalandırıyorlardı.' Sanal ‘suçların’ gündemden düşmesi kısmen farklı konulara odaklanmaya yardımcı olabilir. Washington’un ayılacağına inandığımızdan değil, ama en azından anahtar uyarıcı yok olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    Kosaçev, bunun silahlanma kontrolü gibi konulardaki görüşmelerin canlanması için bir sebep olabileceğini belirterek, "Biz kesinlikle hazırız. Bekliyoruz" diye ekledi.

    Etiketler:
    ABD 2020 Başkanlık seçimleri, çok kutuplu dünya, Donald Trump, Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi, Joe Biden, Konstantin Kosaçev, Rusya
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