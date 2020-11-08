ABD seçimleri için 'tiyatro oyunu' diyen Hamaney'e Pompeo'dan yanıt: İran halkı sizin yüzünüzden açlık çekiyor

Tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. ABD yaptırımlarından olumsuz etkilenen İran'dan ilk açıklama Hamaney'den geldi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Hamaney, "ABD'deki durum ve ABD'lilerin seçimler hakkında söyledikleri bir tiyatro oyunu. Bu, liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneği. Sonuç ne olursa olsun kesinlikle açık olan tek şey var ki, o da Amerikan rejiminin siyasi, medeni ve ahlaki yönden mutlak çöküşüdür" ifadelerini kullandı.

Hamaney'in sözlerine yanıt ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

İran yönetimini İran halkının yüzlerce milyon dolarını çalmakla suçlayan Pompeo, "Seçimleriniz şaka gibi, yüzlerce aday yarışa katılamıyor bile. Bugün halkınız, kleptokrasinizi korumak için vekalet savaşlarına milyarlar harcadığınız için açlık çekiyor" dedi.

.@khamenei_ir - You’ve personally stolen hundreds of millions of dollars from your people. Your elections are a joke, with hundreds of candidates disqualified from even running. Today, your people starve because you spend billions on proxy wars to protect your kleptocracy. pic.twitter.com/4pCD6ilguC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 7, 2020

​ABD'nin tüm insanlık tarihinin en büyük ulusu olduğunu ve öyle kalacağını kaydeden Pompeo, "İran halkının dileğinin gerçek olacağı günü memnuniyetle karşılayacağız, siz o dileğin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepsi bu kadar" diye ekledi.