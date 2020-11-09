Kremlin: Her kim olursa olsun ABD’de göreve gelecek başkan ile çalışmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de sandık sonuçlarına göre Demokrat Joe Biden’ın kazandığı ABD seçimleri hakkındaki soru karşısında, bir yorum yapmak için resmi sonuçları beklemenin doğru olacağını söyledi, ancak sonuç her ne olursa olsun göreve gelecek başkan ile ilişkilerin normalleşmesi için anlaşmayı umduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’de mevcut Başkan Donald Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden karşısında yenilgiye uğradığı seçimler hakkındaki soru üstüne, “(Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Amerikan halkının her seçimine saygı göstereceğini ve seçilmiş her başkanla çalışmaya hazır olacağını defalarca söyledi” dedi.

“Her halükarda sonraki ABD başkanı ile diyalog kurabileceğimizi ve beraber ikili ilişkilerimizi normalleştirmenin yolları üstünde anlaşabileceğimizi umuyoruz” diye devam eden Peskov, “Kaldı ki söz konusu ikili ilişkiler, istikrar ve güvenlik bakımından sadece iki halkı değil, dünyanın tüm halklarını ilgilendirmektedir” vurgusunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Putin’in seçim galibiyeti nedeniyle Biden’ı tebrik etmesi içinse seçimlerin resmi sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetti.

Peskov, Kremlin’in bir önceki seçimlerde Cumhuriyetçi Trump’ı tebrik etmek için resmi sonuçları beklememiş olmasına ilişkin soru üzerindeyse 2016’daki seçimlerle 2020 seçimleri arasındaki farkın açık olduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü, mevcut Başkan Trump’ın seçim sonuçları için yasal işlem başlatacağını açıklamış olması nedeniyle sürecin sonuçlanmasını ve resmi sonuçların açıklanmasını bekleyeceklerini söyledi.