ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin 'yolsuzluk' iddialarını soruşturacak

ABD Adalet Bakanı William Barr, bakanlıktaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayınladı.

Barr, bildiride, "Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir" ifadelerini kullandı.

Barr authorizes investigation into 'substantial allegations' of voting irregularities despite scant evidence https://t.co/1GIobtJpPv — Fox News (@FoxNews) November 10, 2020

ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Başkan Donald Trump özellikle Pensilvanya, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu gerekçesiyle çeşitli davalar açmıştı.