Biden'dan Trump'a: Seninle konuşmayı dört gözle bekliyorum

Başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, memleketi Delaware'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasını değerlendiren Biden, "Açıkçası bunun bir utanç verici olduğunu düşünüyorum" diyerek herhangi bir yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığını savundu.
Biden, Trump'a hitaben "Seninle konuşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.
Biden to Trump: "Mr. President, I look forward to speaking with you."pic.twitter.com/MQnmHyiMGK— Dori Toribio (@DoriToribio) November 10, 2020
"Dünya liderlerine ABD'nin geri döndüğünü söylüyorum" diyen Biden, "6 liderle konuştum, samimi ve içten bir karşılama gördüm" bilgisini paylaştı.
Biden, "Yönetimin zaferimizi kabul etmemesi hiçbir şeyi değiştirmez" değerlendirmesinde bulundu.
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