Biden'dan Trump'a: Seninle konuşmayı dört gözle bekliyorum

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarına ilişkin "Açıkçası bunun bir utanç verici olduğunu düşünüyorum" dedi. Biden, Trump'a "Seninle konuşmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.