Oscarlı oyuncu Voight'tan Trump'a destek: İç Savaş'tan beri en büyük savaşımız olacak

Oyuncu Angelina Jolie'nin babası Oscarlı aktör Jon Voight, ABD Başkanı Trump’ın yeniden seçilmesini sağlamak için sonuna kadar savaşma çağrısı yaptı. Trump’ın seçilmesi için verilecek mücadeleyi ‘İç Savaş'tan beri en büyük savaş’ olarak nitelendiren Voight, “Bu solcular kötü, yozlaşmış ve bizim ulusumuzu parçalamak istiyor" dedi.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimlerle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden’in kazandığı seçimlerin sonucunu kabul etmeyen mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a bir destek Oscarlı oyuncu Jon Voight'tan geldi.

Hollywood’un ünlü aktörü Voight, Cumhuriyetçilere Trump’ın yeniden seçilmesini sağlamak için savaşma çağrısı yaptı.

We all know the truth pic.twitter.com/Jf2UXj1Vn0 — Jon Voight (@jonvoight) November 11, 2020

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Twitter üzerinden paylaştığı bir videoda, ‘bunun Amerikan İç Savaşı’ndan beri verilecek en büyük savaş’ olduğunu vurgulayan 81 yaşındaki aktör, Trump gibi seçimlerde hile yapıldığını iddia etti.

'Bunların bir bedeli olmalı'

Uzun zamandır bir Trump destekçisi olduğu bilinen Voight, videoda, Biden'ın kazanmasını 'bir yalan' olarak nitelendirerek, "Hepimiz gerçeği biliyoruz" dedi ve ‘Demokratların çevirdiği bu dolapların bedeli olması’ gerektiğinin altını çizdi.

Sonuçlar kesinleşmeden kutlama yapmaya başlayanlara da bir mesaj gönderen aktör, “Mutluluktan dolayı şu an atlayanlar aslında içine düşecekleri dehşete atlıyorlar, çünkü solun verdiği sözler asla gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

'Doğruluğun Şeytan'a karşı savaşıdır'

"Tüm renklerden, ırklardan ve dinlerden arkadaşlarım, bu artık İç Savaştan beri en büyük savaşımız" diyen Voight, "Doğruluğun Şeytan'a karşı savaşıdır; evet Şeytan. Çünkü bu solcular kötü, yozlaşmış ve bizim ulusumuzu parçalamak istiyor" dedi.

"Buna izin vermemeliyiz. Yönetimi ele geçiren bu yolsuzluğa karşı ve kaybolan iyilik için savaşmalıyız” dedi.

Oyuncu Angelina Jolie'nin de babası da olan Voight, “Tanrı'ya güvenelim ve şimdi Trump'ın zaferi için savaşalım” diye ekledi.

© AP Photo / Alex Brandon Donald Trump - Jon Voight

"Geri adım atmayalım, bu savaş dünyadaki son savaşımızmış gibi savaşalım", ünlü boksör Muhammed Ali’nin sözünden alıntı yaparak sözlerin bitirdi: “Sahip olduğun son yumruğuna kadar bu bitmemeli.”

Twitter, Voight'in videosunu 'Seçimle ilgili yer alan bu hile iddialar tartışmalı" diye etiketledi.

Geçen yıl kasım ayında Trump tarafından Ulusal Sanat Madalyası’yla ödüllendirilen oyuncu, ülkeyi 'Kötü' Biden'dan korumak için ABD'lilere Trump'ı seçme çağrısı yapmıştı.