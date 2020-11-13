Çin'den Biden'a tebrik mesajı

Çin, 3 Kasım’da düzenlenen ABD seçimlerinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra seçilmiş başkan Joe Biden'ı tebrik eden ülkeler arasına girdi.

Cumhuriyetçi aday mevcut ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki başkanlık yarışının bitmesinden 10 gün geçtikten sonra Pekin’den Biden’a kutlama mesajı geldi.

Böylece, Pekin, Biden'ı tebrik eden son büyük ülkelerden bir oldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yayımladığı mesajda, " ABD halkının seçimine saygı duyuyoruz. Bay Biden'ı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vang, mesajında, seçim sonucunun 'ABD yasaları ve prosedürlerine uygun bir şekilde onaylanacağını' vurgulamayı da ihmal etmedi.

Çin, başkan seçilen Biden'ı geçen hafta tebrik etmekten kaçınmıştı.

Rusya, resmi sonuçları beklemenin doğru olacağını açıklamıştı

Rusya, Biden'ın şimdilik tebrik edilmeyeceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in seçim galibiyeti nedeniyle Biden’ı tebrik etmesi için seçimlerin resmi sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetmişti.