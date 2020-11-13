ABD'de oy sayımları sürüyor: Biden Georgia'yı, Trump Kuzey Carolina'yı kazandı

3 Kasım'da düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri, Demokrat aday Joe Biden'ın geçen hafta zafer ilan etmesinin ardından sürüyor.

NBC'nin paylaştığı verilere göre Georgia eyaletinde kazanan Biden oldu ve mevcut Başkan Donald Trump da Kuzey Carolina eyaletinde galip geldi.

NBC calls Georgia for Biden and North Carolina for Trump. That result gives Biden 306 Electoral Votes, exactly what Trump received in 2016. pic.twitter.com/0SQsRyzbTr — Jamie Dupree (@jamiedupree) November 13, 2020

AP, Trump'ın Kuzey Karolina'da 73 bin 620 oyla Biden'ın önünde olduğu bilgisini verse de henüz Trump'ı galip ilan etmedi.

Georgia, seçim gecesi sonuçların gelmediği bir dizi eyalet arasında yer almıştı.

Öte yandan NBC'nin Biden'ı kazanan ilan etmesine rağmen Atlanta Journal-Constitution'a göre Biden Trump'ın yalnızca 14 bin oy önünde ve 5 milyon oy pusulası tekrar sayıma gitti.

NBC'nin aktardığına göre mevcut durumda Trump 232, Biden 306 delege kazandı.

It's final: Joe Biden 306, Donald Trump 232

Biden wins Georgia.

Trump wins North Carolina. pic.twitter.com/pc1wRYJmG7 — Nate Cohn (@Nate_Cohn) November 13, 2020

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