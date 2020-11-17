Biden'dan Trump'a aşı dağıtım planı çağrısı: İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir" dedi.

ABD başkanlık seçimlerinde zafer ilan eden Demokrat aday Joe Biden, iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı.

Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakabiliriz. Zor olacak ama başarabiriz" dedi.

President-elect Joe Biden: "We're going into a very dark winter. Things are going to get much tougher before they get easier. That requires sparing no effort to fight COVID." https://t.co/XQGyoIuCcc pic.twitter.com/VG166zalDX — ABC News (@ABC) November 16, 2020

Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa, geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir" dedi.

Küçük iş yerleri ve girişimcilirin desteklenmesi gerektiğini belirten Biden, ABD Kongresinin ise bir araya gelip derhal ekonomik yardım paketini geçirmesi gerektiğini söyledi.

Temiz enerji, elektrikli araba marketi ile milyonlarca kişiye istihdam yaratılacağından bahseden Biden, ABD'de üretim yapmayan hiçbir şirket ile sözleşme yapmayacaklarını kaydetti.

Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, "Dr. Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda tereddüt etmem" yanıtını verdi.

Pres.-elect Joe Biden says he would take a coronavirus vaccine if Dr. Fauci and Pfizer or Moderna, "who have been extremely responsible," certify its safety and effectiveness.



"The only reason people question the vaccine now is because of Donald Trump." https://t.co/XQGyoIuCcc pic.twitter.com/HBLO0APXLv — ABC News (@ABC) November 16, 2020

Joe Biden, insanların aşıya güvenmemesinin tek sebeninin Trump olduğunu savundu.