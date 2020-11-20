Biden: Geçiş konusunda Trump yönetimine karşı yasal işlem başlatılmasını reddetmedim

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden, geçiş konusunda Trump yönetimi ve geçiş sürecini başlatmakla görevli olan hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi'ne (GSA) karşı yasal işlem başlatılmasını reddetmediğini söyledi.

ABD başkanlık seçimlerinde zafer ilan eden Demokrat aday Joe Biden , Ulusal Valiler Birliği (NGA) yürütme komitesiyle, yardımcısı Kamala Harris'in de katılımıyla düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Biden, açıklamasında yönetim geçişi sürecinde Donald Trump yönetimi ve geçiş sürecini başlatmakla görevli olan hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi'ne (GSA) karşı yasal işlem başlatılmasını reddetmediğini ifade etti. Biden, ayrıca Cumhuriyetçi aday Trump'ın yenilgiyi kabul etmeyesi hakkında Amerikan halkının 'inanılmaz bir sorumsuzluğa tanık olduğunu' dile getirdi.

Şükran Günü'nden hemen önce ya da sonra Hazine Bakanı olarak seçtiği ismi duyuracağı bilgisini paylaşan Biden, "Demokrat Parti'nin tüm unsurları; ılımlılar ve ilericiler tarafından kabul edilecek biri" ifadelerini kullandı.

NEW: “You’ll soon hear my choice for Treasury … you’ll hear that either just before or just after Thanksgiving,” President-elect Joe Biden says, adding that he thinks his choice is someone who will “be accepted by all elements of the Democratic Party.” https://t.co/qwTnWj8Wt6 pic.twitter.com/bkElMiGbMs — ABC News (@ABC) November 19, 2020

NGA toplantısına ilişkin bilgi veren Biden, "Valiler, Kovid-19'u yenmenin hepimizin ortak çalışmamızı gerektireceğini açıkça belirttiler" dedi.

President-elect Joe Biden emphasizes bipartisan unity among governors in earlier meeting: "The governors made clear that beating COVID-19 is going to require all of us working together as one country." https://t.co/TKpleNLjLi pic.twitter.com/kEegC5tMqp — ABC News (@ABC) November 19, 2020

Tüm valilerin, 'güvenli ve ücretsiz bir aşının' dağıtımını desteklediklerini söylediğini de sözlerine ekleyen Biden, ekonomiyi tamamen kapacağı yönünde Trump'ın kampanyası tarafından dile getirilen suçlamalara ülke çapında bir kapanmayı gerektirecek bir durum olmadığı yanıtını verdi.

Sözgelimi toplantının tek seferlik olmadığını, göreve geldikten sonra da salgın konusunda valilerle görüşmeyi sürdüreceğini vurgulayan Demokrat aday, maske takmanın bir 'vatanperverlik görevi' olduğunu söyleyerek valileri maske takma zorunluluğunu desteklemeye çağırdı.