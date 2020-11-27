ABD Başkanı Trump, Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi. Trump, "Seçim sistemi altyapısında üçüncü dünya ülkesi gibiyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Şükran Günü dolayısıyla ülke dışında görev yapan Amerikan askerleri ile gerçekleştirdiği video konferans sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Georgia'da ikinci tura kalan ve Senato'nun kontrolünün Cumhuriyetçilerde mi yoksa Demokratlarda mı olacağını belirleyecek seçimlere değinen Trump, Cumhuriyetçi senatör adayları için büyük ihtimalle cumartesi günü Georgia'da miting yapacağını duyurdu.

Trump, Demokratların seçimlere hile karıştırdığı ve asıl kazananın kendileri olduğu iddialarını da yineleyerek, "Bildiğim bir şey var ki o da Joe Biden'ın gerçekte 80 milyon oy almadığı. Ayrıca Biden, Barack Obama'nın siyahlardan alınan oy rekorunu da kıramadı" diye konuştu.

Earlier, President Trump made a series of false claims about President-elect Joe Biden: "This is not a candidate who get 80 million votes." pic.twitter.com/FfHXx2OMdF — The Hill (@thehill) November 26, 2020

'Seçim sistemi altyapısında üçüncü dünya ülkesi gibiyiz'

Ülkede seçim sonuçlarını belirleyen Seçiciler Kurulu'nun, kazananın Biden olmasını onaylaması durumunda görevi bırakıp, bırakmayacağının sorulması üzerine Trump, "Seçim sonuçlarını kabullenmek zor çünkü ortada büyük çaplı bir usulsüzlük var. Seçiciler Kurulu, Biden'ın başkanlığını onaylarsa yanlış yapar ancak tabii ki Beyaz Saray'ı bırakırım, bunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlerde Demokratların usulsüzlük yaptığı konusunda ısrarını sürdürerek, "Seçim sistemi altyapısında üçüncü dünya ülkesi gibiyiz" yorumunda bulundu.

Joe Biden'ın başkanlığının kesinleşmesi durumunda 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Trump, "Bunun cevabını biliyorum ama şimdi bir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi.

EARLIER: Amidst making false claims about the 2020 election, President Trump refuses to confirm if he'll go to President-elect Joe Biden's inauguration, though he says, "I know the answer." pic.twitter.com/ydfR2kzj0C — The Hill (@thehill) November 26, 2020

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