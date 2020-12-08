Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rekor sayıda vaka ve ölümlere ulaşılırken, 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, sağlık ekibinde yer alacak isimleri belirledi.

Biden, Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu.

Latin Amerika kökenli Becarra, görevinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda salgınla mücadelede önemli rol oynayacak.

Becarra, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını en fazla eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kaliforniya eyaleti ise Trump yönetimi ve politikalarına karşı şimdiye kadar 100'den fazla dava açtı.