Biden'ın savunma bakanı adayı, eski CENTCOM Komutanı Austin

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden'ın cuma günü savunma bakanlığı adayını açıklayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i aday gösterdiği Amerikan basınına sızdı.

Austin, ABD’de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyah Amerikalı olarak biliniyor.

BREAKING: President-elect Joe Biden has selected Retired Gen. Lloyd Austin to serve as secretary of defense, according to three people with knowledge of the decision.



If confirmed, Austin would be the first Black person to lead the Pentagon https://t.co/09wnk6ziko pic.twitter.com/L626lQeO5W — Yahoo News (@YahooNews) December 8, 2020

Görüş olarak daha apolitik bir çizgisi bulunan Austin, 2016’da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı.

ABD’de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığı'nda herhangi üst düzey sivil göreve atanamıyor.

2016’da emekli olduğu için Austin’in bu yasal duruma karşı Kongre'nin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor.

Birçok Kongre üyesinin Austin'e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.

Geçen haftalarda kabinesinden birkaç bakan adayını ve ulusal güvenlik takımını açıklayan Biden, savunma bakanlığı adayını açıklamıştı.

Biden'ın ekibi ve Demokrat Parti ile adaylar konusunda anlaşamadığı iddia ediliyordu.

Seçimden kısa bir süre sonra Biden'ın savunma bakanlığına, eski Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michele Flournoy'u aday göstermesi bekleniyordu.

Ancak Demokratların Flournoy'u siyasi olarak daha 'şahin' bulduğu, savunma sanayi şirketleri ile sıkı ilişkilerinin sakıncalı olacağı ve onun yerine siyahi bir isim atanmasını istedikleri iddia ediliyordu.