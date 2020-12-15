ABD Seçiciler Kurulu, Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olduğunu resmen onayladı

ABD'deki 50 eyalette, Seçiciler Kurulu'nu oluşturan 538 delege, dün 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından ülkenin başkan ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek üzere toplandı.

Eyaletlerin yaptığı oylama sonrasında 2'nci aşama olarak öne çıkan Seçiciler Kurulu seçimlerine; delegeler, başkan ve başkan yardımcısı için oylarını kullandı.

Oylamada, Seçiciler Kurulu'nda 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığı resmi olarak tescil edildi.

President-elect Biden won the Electoral College, Trump lost and Barr resigned at like the same time. More to celebrate! — Scott Dworkin (@funder) December 14, 2020

Seçiciler Kurulu oylama sonuçları, eyalet valilerince onaylanarak başkent Washington'a gönderilecek.

Söz konusu sonuçlar, 6 Ocak’ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında yapılan bir Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere alınacak.