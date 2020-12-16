Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirecek

ABD basınında yer alan haberlere göre 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevi için seçti.

Buttigieg, Senato'da onaylanması durumunda ilk LGBT bakan olacak.

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer diplomatı olarak görev yapan siyah Amerikalı Linda Thomas Greenfield'i getireceğini açıklamıştı.