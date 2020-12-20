Biden, iklim değişikliği ile mücadele edecek yeni kabine adaylarını duyurdu

3 Kasım'da düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, oluşturmaya çalıştığı yeni kabinesinde iklim değişikliği ile mücadele edecek ekibini açıkladı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde yaptığı duyuruda, Enerji Bakanlığı'na eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) başına da Kuzey Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getireceğini belirtti.

Senato’da da oylanması durumunda Regan, ülkede EPA başkanlığına getirilen ilk siyah Amerikalı olacak.

Biden ayrıca, Beyaz Saray Çevre Kalitesi Konseyi başkanlığına Brenda Mallory’yi, Ulusal Çevre Danışmanlığı'na eski EPA Başkanı Gina McCarthy'i ve Ulusal Çevre Danışmanlığı yardımcılığına da kendisine uzun zamandır danışmanlık yapan Pakistan kökenli Ali Zaidi’yi getireceğini açıkladı.

Yeni kabinesinin kaliteli ve tecrübeli üyelerden oluştuğunu söyleyen Biden, "Bugün, hükümetimin zamanımızın varoluşsal tehdidi olan iklim değişikliği ile mücadele planına liderlik edecek bir ekibi duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

It's not enough to say we have a climate crisis. We must take the right actions to confront this crisis, with leadership ready to protect this planet and create millions of good-paying jobs.



This is the team that will tackle the climate fight:https://t.co/kj73D37Ql9 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) December 19, 2020

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