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    ABD-Kongre-protesto sonrası

    Ankara'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Endişeyle takip ediyoruz

    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
    2020 ABD seçimleri
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    ABD'de protestocular kongre binasını basarken Türkiye'den olaylara ilişkin açıklama geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve dün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

    Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

    Kalın: Yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

    Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

    "Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadesine yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizcesini de paylaştı. 

    ​Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da açıklama yaptı.

    ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

    "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."

     

    Ünal: Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'de yaşanan gelişmelerin, demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

    Ünal, şunları kaydetti:

    "ABD'de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor."

    ​Çelik: Seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’de Donald Trump yanlısı protestocuların Kapitol Binası'nı basmasına ilişkin olarak görüşlerini ifade etti.

    "Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmenin bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarar olduğunu ifade eden Çelik, sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

    “Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.

    Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir.

    ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."

    Etiketler:
    Mahir Ünal, Fahrettin Altun, İbrahim Kalın, ABD, Mustafa Şentop, Türkiye
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