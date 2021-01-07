Ankara'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Endişeyle takip ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve dün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

ABD'deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 6, 2021​

Kalın: Yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 6, 2021

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"Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadesine yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizcesini de paylaştı.

We follow the recent developments in the US capital with a lot of concern. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 6, 2021

​Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da açıklama yaptı.

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."

ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz. https://t.co/XGhgh5b4ZP — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 6, 2021

Ünal: Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'de yaşanan gelişmelerin, demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"ABD'de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrimeşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor."

ABD’de yaşanan gelişmeler demokrasiler için ırkçılık, şiddet ve gayrı meşruluk tartışmalarının toplumsal alanda ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli. Siyaset dilinde gayrı meşruluk tartışmalarının nasıl bir sorumsuzluk doğurduğunu ABD örneğinde tüm dünya izliyor. https://t.co/pa3NBPAnhy — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) January 6, 2021

​Çelik: Seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’de Donald Trump yanlısı protestocuların Kapitol Binası'nı basmasına ilişkin olarak görüşlerini ifade etti.

"Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmenin bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarar olduğunu ifade eden Çelik, sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz.

Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 7, 2021

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“Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.

Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir.

ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 7, 2021

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ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."