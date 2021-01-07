Eski İngiliz Büyükelçi: ABD artık ‘demokrasinin parlayan feneri’ değil

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Kim Darroch, dün Washington DC'deki Kongre binasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sky News televizyonuna konuşan Darroch, Washington’da Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında ABD’nin ‘demokrasinin parlayan feneri’ olmadığını söyledi.

2016-2019 dönemine İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olan Darroch, “Bu hasar telafi edilebilir, fakat bu uzun zaman alacak. Ancak bundan böyle diğer ülkeler muhtemelen ABD’yi demokrasinin parlayan yıldızı olarak görmeyecek” diye konuştu.

Destekçilerini Kongre binasını işgal etmeye çağıranın Trump’ın kendisi olduğuna ve bu durumda olayların kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Darroch, “Ne olmasını umuyordu ki?” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senato'ya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik ‘sokağa çıkma’ yasağı ilan edilmişti. Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı biber gazı ve ses bombaları kullanmıştı.

Washington polisinin açıklamasına göre protestolar sırasında 4 kişi hayatını kaybetti.