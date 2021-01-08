Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.
Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Gina Raimondo Ticaret Bakanlığı'na, Boston Belediye Başkanı Marty Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.
NEW: President-elect Joe Biden has just announced intended nominees for three additional economy-focused Cabinet positions:— NPR Politics (@nprpolitics) January 8, 2021
Rhode Island Gov. Gina Raimondo for secretary of commerce
Boston Mayor Marty Walsh for secretary of labor
Isabel Guzman for small business administrator
Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.
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