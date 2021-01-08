Biden: Trump'ın azli konusunda karar verecek olan Kongre'dir

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump'ın azlinin Kongre'nin vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, Delaware eyaletindeki Wilmington ketninde Washington DC'deki Kongre baskını ve galibiyetinin Kongre tarafından onaylanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Karar Kongre'nin'

Mevcut Başkan Donald Trump'ın azlini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya, önceliğinin pandemi ve ekonomik kriz olduğu yanıtını veren Biden, bunun Kongre'nin vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

Asked about growing discussion of a possible impeachment effort, President-elect Joe Biden says he's focused on COVID response, vaccine distribution, and restarting the economy.



"That's a decision for the Congress to make. I'm focused on my job." https://t.co/QIA2dhkcXV pic.twitter.com/5a595YxvhK — ABC News (@ABC) January 8, 2021

'Adalet Bakanlığı'na karışmayacağım'

Kongre binasını basanları 'haydut' ve 'terörist' nitelendiren Biden, bu kişilerin Trump tarafından teşvik edildiklerini ve yargılanmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandndna Biden, "Bu suçlardan sorumlu olanları soruşturmak ve cezalandırmakla yükümlü olan Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarına karışmayacağım" ifadelerini kullandı.

Biden, ayrıca iktidar geçişinin tüm bunlara rağmen gerçekleşeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

'Mike Pence isterse yemin törenine katılabilir'

Öte yandan yemin törenin katılmama yönünde karar alan Trump'a hitaben Biden, "Fikrini destekliyorum, bu onunla hemfikir olduğu az sayıda konulardan biri" dedi. Biden, ayrıca "Mike Pence, isterse yemin törenine katılabilir" diye konuştu.

Seçilmiş başkan, "Başkanlığı devraldıktan sonra, bir göçmenlik tasarısı sunacağım ve Trump'ın bazı alanlarda aldığı kararları tersine çevirmek için harekete geçeceğim" dedi.