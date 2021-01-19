Trump'tan veda konuşması: On yıllardır yeni savaşlar başlatmayan ilk başkan olmaktan gurur duyuyorum

3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden karşısında mağlup olan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkına hitaben bir veda konuşması gerçekleştirdi.

Trump, yaptığı açıklamada "Çetin savaşları, en çetin kavgaları, en zor seçimleri göğüsledim; çünkü beni bunun için seçtiniz" diyerek "İttifaklarımızı yeniden canlandırdık ve dünya uluslarını, Çin'e karşı koymaları için daha önce görülmemiş bir biçimde bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

"Cesur diplomasimiz ve ilkeli gerçekçiliğimizin bir sonucu olarak, Orta Doğu'da bir dizi tarihi barış anlaşmasına ulaştık" vurgusunu yapan Trump, şöyle devam etti:

"Bu, yeni bir Ortadoğu'nun şafağı ve askerlerimizi eve getiriyoruz. Özellikle on yıllardır yeni savaşlar başlatmayan ilk başkan olmaktan gurur duyuyorum."

ABD Başkanı, konuşmasında ayrıca 6 Ocak'ta Washington DC'de Kongre binasına düzenlenen baskını bir kez daha kınadı. Trump, "Tüm Amerikalılar, Kongre binasına yapılan saldırıdan dolayı dehşete düşmüştü. Politik şiddet, Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye saldırıdır. Buna asla müsamaha gösterilemez" yorumunda bulundu.

Donald Trump is due to release his farewell video address in the next few minutes - extracts released by @WhiteHouse: “As I prepare to hand power over to a new administration at Noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning.” @rtenews pic.twitter.com/LUc8jZutRm — Brian O'Donovan (@BrianOD_News) January 19, 2021

ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi, çarşamba günü öğle saatlerinde iktidarı yeni bir yönetime devretmeye hazırlanırken, başlattığımız hareketin henüz başlangıç aşamasında olduğunu bilmenizi istiyorum" diye kaydetti.