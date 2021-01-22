Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'dan 'Trump'ın azil yargılaması şubata ertelensin' teklifi

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının şubat ayı ortalarına kadar ertelenmesini önerdi.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato'daki Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı telefon görüşmesinde, eski Başkan Donald Trump'ın yargılama öncesinde hazırlık için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

McConnell, Trump'ın da en az önceki başkanlar kadar 'yargılanmaya hazırlanma süresine' hakkı olduğunu belirtti.

Görüşmeye katılan Senatör, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Sanırım söz konusu oturumlar şubat ayının 10'u veya 11'i gibi başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

McConnell'ın teklifini alan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in sözcüsü ise "Senato lideri McConnell'ın mektubunu aldık; mektubu değerlendirip kendisiyle görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Trump'ın, Senato'daki yargılama süreci için Güney Karolina'dan avukat Butch Bowers'ı tuttuğu bildirildi.

ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların 'isyana teşvik' ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.