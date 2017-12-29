6 yaşındaki Moskovalı Aleksandr, Hamlet tiradıyla dinleyenleri şaşırttı

Shakespeare'in dizeleri yetişkin bir İngiliz için dahi anlamak ve okumak açısından zorlayıcı olabiliyor, ancak Moskova'da yaşayan 6 yaşındaki Aleksandr, muhteşem hafızası ve teatral becerisiyle Hamlet'in ‘Olmak ya da olmamak' tiradını İngilizce ve Rusça olarak okudu.

Babası, Aleksandr'ın tiradın Rusça versiyonunu yalnızca 2 günde ezberlediğini belirtti.

Aleksandr ayrıca sahnede Rusça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Korece, Portekizce şarkılar söyleyerek izleyenleri büyüledi.