TSK'nın askeri konvoyu Halep'e böyle giriş yaptı

Russia Today (RT) TSK'ya ait 50 araçlık askeri konvoyun, Fetih el Şam'a (Eski adıyla El Nusra) bağlı Tahrir el Şam örgütünün mevzilerinin yakınlarındaki Halep'in güneyine doğru ilerlediği anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüleri yayınladı.
Konvoydaki araçlar arasında zırhlı personel taşıyıcıları, mayına karşı korumalı araçlar ve askeri kamyonların yer aldığı belirtiliyor.
TSK'ya ait bir konvoy geçen hafta Kürt güçlerinin saldırısı ardından Halep'in güneybatısından çekilmek zorunda kalmıştı. Konvoy, Ankara'nın Astana'da anlaşılan gerilimi azaltma bölgesi kurmaya yönelik sorumluluğu çerçevesinde İdlib'e yönlendirilmişti.
TSK, 20 Ocak'ta Afrin'de YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na devam ediyor.
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