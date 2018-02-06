TSK'nın askeri konvoyu Halep'e böyle giriş yaptı

Ankara, Rusya ve İran ile Astana'da imzalanan gerilimi azaltma bölgelerine ilişkin anlaşma çerçevesinde TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki en ‘derin' mevzi olduğu belirtilen Halep'in güneybatısına askeri araç konvoyunu gönderdiğini duyurdu. Russia Today (RT) konvoyun bölgeye girdiği anlara ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı.