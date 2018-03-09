Uzay çağını başlatan kozmonot Gagarin'in doğum günü

Uzay yarışında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni liderliğe taşıyan uzay yolculuğunu yapan Gagarin, yaşasaydı 84 yaşında olacaktı. Kozmonotun uzay yolculuğu anları ve hayatını anlatan görüntüler Sputnik'in videosunda.
Uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk insan olarak uzay çağını başlatan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in bugün doğum günü kutlanıyor.
Uzay yarışında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni liderliğe taşıyan uzay yolculuğunu yapan Gagarin, yaşasaydı 84 yaşında olacaktı. Kozmonotun uzay yolculuğu anları ve hayatını anlatan görüntüler Sputnik'in videosunda.
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