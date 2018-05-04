Dünyanın en büyük aktif yanardağının lav püskürtme anları görüntülendi

Hint Okyanusu'ndaki Fransız adası Saint Denis de la Reunion'da bulunan ve dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Piton de la Fournaise, lav ve duman püskürtmeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez 3 Nisan'da patlamaların yaşandığı yanardağın 27 Nisan’ı 28 Nisan’a bağlayan gece yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.