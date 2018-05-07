Putin'in yemin töreninden görüntüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında düzenlenen seçimlerde elde ettiği zaferin ardından bugün dördüncü dönemi için yemin ederek 6 yıllık görev süresine başladı.

Kremlin Sarayı'nın Andreyevskiy salonunda düzenlenen yemin töreninde Putin, Anayasa Mahkemesi başkanının huzurunda sağ elini anayasaya koyarak yemin etti. Rus lider, 6 yıl daha yani 2024'e kadar görevde kalacak.