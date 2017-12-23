Kayıt
10:27 24 Aralık 2017
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Video Haber

    İki koala yol ortasında güreşti

    Video Haber
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Avustralya’da iki koalanın yol ortasındaki kavgası internette binlerce kişi tarafından izlendi.

    Olay, Avustralya'nın güneyindeki Adelaide kentinin yakınında yaşandı. Videoyu çeken görgü tanığının ifadesine göre, iki koalanın kavgası yüzünden yol tıkandı.

    Sürücüler koalaları yoldan kovmak için klakson çaldı ama hayvanlar hiç aldırmadı.

    İki hayvan sonunda yorulup kendileri yoldan çekildi.

    Video, Youtube'da tartışmalara yol açtı.

    Erin Dewan adlı kullanıcı, "Çarpıcı özgüven" diye yazdı.

    Kould B., "En sevimli hayvanlar bile yılın bu zamanında kendini kaybeder" yorumunda bulundu.

    Fragglepuppies rumuzlu kişi ise, "Kusura bakmayın, işe geç kaldım, çünkü güreşen iki koala engel oldu bana" dedi.

    Etiketler:
    Koala, Avustralya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümvideolar

    • İGA, 3. havalimanını animasyon filmi ile anlattı
      Son güncelleme: 15:23 22.12.2017
      15:23 22.12.2017

      İGA, 3. havalimanını animasyon filmi ile anlattı

      İstanbul Yeni Havalimanı’nın, kullanım alanlarından yolcu deneyimine kadar sunduğu tüm hizmetlerin tamamı, hazırlanan 3D animasyon video ile anlatıldı.

    • Suriyeli berberden baltayla saç traşı
      Son güncelleme: 21:19 21.12.2017
      21:19 21.12.2017

      Suriyeli berberden baltayla saç traşı

      Suriye'den taşınıp Brezilya'nın başkentinde kuaför salonu açan berber Ammar Kalsh, müşterilerinin saç traşını baltayla yapıyor. Kullandığı sıradaşı traş yöntemiyle adından söz ettiren Kalsh, daha önce de çok farklı stiller denediğini ve şimdiye dek başarılı olduğunu ifade etti.

    • Rusya’da göz hareketleriyle yönetilen İHA test ediliyor
      Son güncelleme: 20:50 21.12.2017
      20:50 21.12.2017

      Rusya’da göz hareketleriyle yönetilen İHA test ediliyor

      Rusya’nın Voronej kentinde göz hareketleriyle yönetilen insansız hava aracı (İHA) testleri gerçekleştiriliyor. Projede kullanılan teknolojinin temelini artırılmış gerçeklik kaskının oluşturduğu belirtildi.

    • Evrenin bir mucizesi: mavi gözlü Afrikalılar
      Son güncelleme: 23:05 19.12.2017
      23:05 19.12.2017

      Evrenin bir mucizesi: Mavi gözlü Afrikalılar

      Dünyadaki yaygın kanı, siyahi insanların renkli gözlü olmayacağı yönünde. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde mavi göz rengine sahip birçok siyahi insan yaşıyor.

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Haftanın en iyileri

    Ayın en iyileri

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam