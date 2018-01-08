Arjantinli Rapunzel, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Küçükken prenses olmayı hayal etmeyen çok az kız çocuğu var. Arjantinli Lorenzatti'nin prenses olma öyküsü de kuaförde başına gelen talihsiz bir kuaför deneyimi ile başlamış. 10 yıl önce istemediği bir saç kesimiyle karşı karşıya kalan Lorenzatti, bir daha kuaföre uğramama kararı veriyor ve o günden bu yana uzattığı saçlarıyla esmer Rapunzel halini alıyor. Şimdilerde saç uzunluğu 1.52 metre olan Lorenzatti, ‘en uzun saçlı genç' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.