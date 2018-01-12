16 yaşındaki Ermeni kız saçlarıyla arabayı çekti

Spor meraklısı olduğunu ve boks yapmaktan çok hoşlandığını söyleyen Karine’nin akrabaları, kızın sıradışı yeteneğini babasından aldığını düşünüyor.
Sputnik’in paylaştığı videoda kızın inanılmaz performansının görüntüleri yer aldı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 16 yaşındaki Karine Sargsyan, yalnızca güçlü saçlarını kullanarak bir arabayı çekmeyi başarmasıyla izleyenleri şaşırttı.
Spor meraklısı olduğunu ve boks yapmaktan çok hoşlandığını söyleyen Karine’nin akrabaları, kızın sıradışı yeteneğini babasından aldığını düşünüyor.
Sputnik’in paylaştığı videoda kızın inanılmaz performansının görüntüleri yer aldı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkililer için Kortej projesi kapsamında üretilen yeni arabaların, Rus otomobil sektörüne yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.
Brezilya’nın Rondonia eyaletinde bir kadın bowling oynarken kendine hakim olamadı. Kadının attığı top, labutlar yerine sonuçları gösteren televizyona isabet etti.
Geçen sene 37 yıl aradan sonra meydana gelen kar yağışıyla dünyayı şaşırtan Sahra Çölü'nde bu sene de benzer manzaralar ortaya çıktı.
ABD’nin Louisiana eyaletinde bir öğretmen, okul yönetim kurulu toplantısında maaşlardan şikayet etmesi nedeniyle kelepçelenerek gözaltına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)